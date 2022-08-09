По всему фронту сегодня идет большая «стратегическая игра», результаты которой можно будет увидеть уже в ближайшее время.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«Пока идет стратегическая игра: кто кого перетянет. Мы впервые за время войны пытаемся навязать РФ свою игру. Мы заставили ее войска переместиться с севера на юг. В то же время россия создала ударную группировку на юге Украины и пытается максимально оттянуть наши силы на север. Для этого противник создает на Донецком направлении иллюзию массированного наступления, хотя не имеет там резервов», - пояснил Жданов.

По его словам, задача ВСУ – удержать оборону, не перебрасывая туда войска.

«Вот такая большая стратегическая игра идет сегодня по всему фронту, но у России есть время до конца недели», - заявил Жданов.

Военный эксперт объяснил, что если до конца недели они оккупанты не переиграют нас и не начнут наступательную операцию, украинцы приступят к планомерному уничтожению группировки рф на правом берегу Днепра.

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