Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.
«Пока идет стратегическая игра: кто кого перетянет. Мы впервые за время войны пытаемся навязать РФ свою игру. Мы заставили ее войска переместиться с севера на юг. В то же время россия создала ударную группировку на юге Украины и пытается максимально оттянуть наши силы на север. Для этого противник создает на Донецком направлении иллюзию массированного наступления, хотя не имеет там резервов», - пояснил Жданов.
По его словам, задача ВСУ – удержать оборону, не перебрасывая туда войска.
«Вот такая большая стратегическая игра идет сегодня по всему фронту, но у России есть время до конца недели», - заявил Жданов.
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Военный эксперт объяснил, что если до конца недели они оккупанты не переиграют нас и не начнут наступательную операцию, украинцы приступят к планомерному уничтожению группировки рф на правом берегу Днепра.
Напомним, между тем в Крыму, где гремят взрывы, началась паника - туристы и жители пытаются убежать из района взрывов, "власти" города Саки объявили об эвакуации.
Кроме того, сообщалось, что HIMARS дотянулись до новой цели.
Также Politeka.net писала, какие сейчас ежедневные потери ВСУ, по данным представителя ОП Михаила Подоляка.