Сакский военный аэродром, расположенный вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму, где сегодня произошли взрывы, важен для армии России.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, Россия использует два базовых аэродрома в оккупированном Крыму для ударов по южным областям Украины. С этих аэродромов поднимаются истребители и штурмовики, которые бьют бомбами и ракетами по подконтрольной Украине территории.

"На территории Сакского аэродрома как раз и хранились бомбы и ракеты до этих самолетов, которые использовались в работе российскими ПКС. Сейчас часть этого арсенала уничтожена... Результаты взрывов не могут не радовать, потому что уничтожение ракет и бомб на территории Сакского военного аэродрома означает, что они не прилетят на головы украинцам", – отметил он.

Как рассказал эксперт, в российскую оккупацию Крыма на территории Сакского аэродрома дислоцировалась 10 морская авиационная бригада, а также там размещен Научно-испытательный центр морской авиации. Этот аэродром использовался для подготовки лётчиков.

"Он только использовался как тренажер для подготовки летчиков для российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Этот объект тренировочный, но основное его назначение – это база для самолетов, выполнявших боевые задания, осуществляли бомбовые и ракетные пуски по территории Украины", - пояснил Селезнев.

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