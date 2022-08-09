В сети пользователи начали массово постить веселые картинки и мэмы на тему взрывов в Крыму.

Пока в Крыму началась паника среди российских туристов после серии взрывов, в соцсетях бурно смакуют это событие. И пока кремлевские прихвостни придумывают новые отговорки на ситуацию, даже украинские политики иронично шутят о происходящем.

Так, философски на подрыв военно базы оккупантов в селе Новофедоровка отреагировал в своем телеграмм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Он написал: "Украинский юг особенно прекрасен в августе".

А глава Укрпочты Игорь Смелянский опубликовал в соцсети почтовую марку с полыхающим Крымским мостом и иронично подписал: "Что, уже пора?".

Другие пользователи тут же принялись соревноваться в остроумии рисуя забавные мэмы на тему взрывов рашистской военной базы в Крыму. К слову, по некоторым данным, именно с этой базы оккупанты не раз запускали ракеты по украинским городам.

Ранее мы писали, что известно о взорванном аэродроме в Крыму. Сакский военный аэродром, расположенный вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму, где сегодня произошли взрывы, важен для армии россии. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россия использует два базовых аэродрома в оккупированном Крыму для ударов по южным областям Украины. С этих аэродромов поднимаются истребители и штурмовики, которые бьют бомбами и ракетами по подконтрольной Украине территории.

Напомним, "Результаты взрывов не могут не радовать": что известно о взорванном аэродроме в Крыму.

Как сообщала Politeka, ВСУ начнут их планомерное уничтожение: россиянам дали время до конца недели, что происходит.

Также Politeka писала, что Взрывы гремят на аэродроме в оккупированном Крыму: первые кадры и подробности.