У тимчасово окупованій Новофедорівці (ВІТ Крим) на аеродромі лунають вибухи та фіксуються величезні клуби диму.

Місцеві жителі діляться кадрами того, що відбувається.

Зазначимо, що аеродром використовується ВКС Росії, звідки зазвичай злітають літаки, що атакують ракетами південь України. Відстань 200 км від фронту.

Повідомляється, що перший вибух був близько 15.00, потім ще кілька.

Нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили по місцях дислокації ворога в окупованому Мелітополі.

Також повідомлялося, що росіяни видихаються і пустили в хід нові погрози, щоби примусити Україну до мирних переговорів.

Також повідомлялося, що ситуація на фронті різко зміниться – до чого готується ЗСУ.