Советник главы Офиса президента Алексей Арестович посоветовал жителям Крыма эвакуироваться. По его словам, те, кто после взрывов на военной базе оккупантов в Крыму, кинусь уезжать через мост, поступили очень мудро. И всем остальным стоит задуматься об этом же, потому что потом в пробках придется стоять очень долго. Об этом Арестович рассказал в эфире Марка Фейгина.

"Те граждане, которые сегодня массово устремились на Крымский мост, поступили очень мудро, потому что всем остальным гражданам придется стоять в очереди гораздо длинней, чем сегодняшняя", - рассказал советник.

По словам Арестовича, пробки на Крымском мосту, которые образовались после мощных взрывов возле Новофедоровки, связаны именно с этой ситуацией. Ведь в Украине за пять месяцев войны люди уже привыкли к взрывам и вылетающим окнам в домах, а вот в Крыму такое было впервые, так что многие кинулись убегать с полуострова. И правильно сделали, считает Арестович.

Советник главы Офиса президента также назвал две неофициальные версии взрывов на военном аэродроме оккупантов в Крыму. Так, по одной из версий – это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты". "Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он. Еще одной из версий Арестович называет работу "украинских партизанов".

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