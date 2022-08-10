«Взрывы, в оккупированном Крыму - это сигнал того, что нет препятствий для курильщиков и криворуких грузчиков боеприпасов на военных складах противника» .

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя взрывы на авиабазе оккупантов.

«В Крыму создавали военные базы как неприступную крепость, а оказалось, что и там могут раздаваться взрывы средь белого дня. Если бы этому были виной наши ракеты или диверсанты, то был бы страшный позор для российских военных, пропагандистов и лично Путина, ежегодно выступающего перед российской публикой с речами о вооружении, которому аналогов нет. Но когда обычный российский мужик бросает одновременно несколько авиационных бомб на военном аэродроме, то и нормально всё. С кем не бывает?», - пояснил Арестович тактику россиян, которые не обвиняют ВСУ во взрымах в Крыму.

Мол, отмечает Арестович, подумаешь крупнейший военный аэродром, обеспечивающей воздушное прикрытие войск на юге Украины, разорвало на куски. И не только там, а еще в Геническе и Чаплынке.

«Что же будет, когда ЗСУ действительно начнут запускать ракеты и устраивать диверсии? А они уже подошли к этому вплотную», - отметил Арестович.

Добавим, что на данный момент известно, что на открытых площадках аэродрома «Саки» за 4 часа до удара находились ориентировочно: 13хCу-30СМ; 12хСу-24М/Р; 1хИл-76; 6хМи-8.

Тем временем россиянам настоятельно рекомендуют бежать из Крыма.

"Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – призвал Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что это был первый "звонок" для граждан РФ, незаконно находящихся в Крыму.

Тем временем россияне выкладывают кадры, на которых рассказывают, как пострадало их жилье от взрывной волны.

На одних из кадров, опубликованных в Сети, автор видео рассказывает, что «окно и заборы посносило» и они «сбежали из дома».

В Сети также выложили кадры груды сгоревших машин в 400 метрах от аэродрома в Новофедоровке.

Напомним, ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.

Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.

Крое того Politeka.net писала, что война вот-вот войдет в новую фазу.