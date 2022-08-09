Поки в Криму почалася паніка серед російських туристів після серії вибухів, у соцмережах бурхливо смакують цю подію. І поки кремлівські посіпаки вигадують нові відмовки на ситуацію, навіть українські політики іронічно жартують про те, що відбувається.
Так, філософськи на підрив військово бази окупантів у селі Новофедорівка відреагував у своєму телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він написав: "Український південь особливо прекрасний у серпні".
А голова Укрпошти Ігор Смілянський опублікував у соцмережі поштову марку з палаючим Кримським мостом та іронічно підписав: "Що, вже пора?".
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Інші користувачі відразу почали змагатися в дотепності малюючи кумедні меми на тему вибухів рашистської військової бази в Криму. До речі, за деякими даними, саме з цієї бази окупанти неодноразово запускали ракети українськими містами.
Раніше ми писали, що відомо про підірваний аеродром у Криму. Сакський військовий аеродром, розташований поблизу Новофедорівки в окупованому Криму, де сьогодні сталися вибухи, важливий для армії росії. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, росія використовує два базові аеродроми в окупованому Криму для ударів по південних областях України. З цих аеродромів піднімаються винищувачі та штурмовики, які б'ють бомбами та ракетами по підконтрольній Україні території.
Нагадаємо, "Результати вибухів не можуть не тішити": що відомо про підірваний аеродром у Криму.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ почнуть їх планомірне знищення: росіянам дали час до кінця тижня, що відбувається.
Також Politeka писала, що Вибухи гримлять на аеродромі в окупованому Криму: перші кадри та подробиці.