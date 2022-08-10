9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщается в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны страны-агрессора заявило, что несколько авиационных боеприпасов взорвались в складских помещениях авиабазы, отвергнув сообщения о том, что это были украинские ракетные удары или диверсии на военном объекте.

"У кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов, причинивших ущерб, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО, что уже показало потопление Украиной крейсера «Москва»", — объясняют аналитики.

У ISW пока нет никаких оснований для самостоятельной оценки точной причины взрывов. Одновременность взрывов на двух разных объектах, по мнению экспертов, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар.

"Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для нанесения ударов по наземным целям (как это сделали русские с противокорабельными и зенитными ракетами), но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу", — добавили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.

Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.

Крое того Politeka.net писала, что война вот-вот войдет в новую фазу.