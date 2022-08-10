В оккупированном Мелитополе в Запорожской области местные партизаны подпортили жизнь россиянам и коллаборантам-предателям.

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел очередной взрыв возле штаба "Единой россии", где идет подготовка к так называемому "референдуму". По предварительным данным, причиной взрыва стала работа украинских партизан. Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Как сообщает издание "РИА Мелитополь" в ночь с 8 на 9 августа прогремел взрыв в центре города у штаба "Единой россии" в ТЦ "Фокстрот". Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к псевдореферендуму. Штабу изрядно "подпортили фасад".



Последствия удара - на фото. Пока обошлось без жертв. Но это "пламенный привет" всем желающим заняться подготовкой псевдореферендума.

"Пощады не будет никому! Это понимают местные предатели. Поэтому, есть информация, что некоторые руководители избиркома после фейерверка у штаба "Единой россии" ушли в запой", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что мэр Мелитополя Федоров также сообщал об атаке защитников Украины по российским военным в оккупированной Кирилловке, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику.

Напомним, что американцы раскрыли новый масштабный провал оккупантов, как с крейсером "Москва".

Как сообщала Politeka, после взрывов в Крыму Арестович намекнул, что жителям полуострова пора эвакуироваться.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новом коварном задуме Кремля, пострадают миллионы.