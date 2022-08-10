Радник глави Офісу президента Олексій Арестович порадив жителям Криму евакуюватись. За його словами, ті, хто після вибухів на військовій базі окупантів у Криму, кинуся їхати через міст, вчинили дуже мудро. І решті варто задуматися про це ж, тому що потім у пробках доведеться стояти дуже довго. Про це Арестович розповів в ефірі Марка Фейгіна.

"Ті громадяни, які сьогодні масово кинулися на Кримський міст, вчинили дуже мудро, тому що решті всіх громадян доведеться стояти в черзі набагато довше, ніж сьогоднішня", - розповів радник.

За словами Арестовича, пробки на Кримському мості, які утворилися після потужних вибухів біля Новофедорівки, пов'язані саме із цією ситуацією. Адже в Україні за п'ять місяців війни люди вже звикли до вибухів і вікон, що вилітають у будинках, а от у Криму таке було вперше, тож багато хто кинувся тікати з півострова. І правильно зробили, вважає Арестович.

Радник глави Офісу президента також назвав дві неофіційні версії вибухів на військовому аеродромі окупантів у Криму. Так, за однією з версій – це був удар українською зброєю, "поки що союзники тягнуть нам далекобійні ракети". "Наш ВПК також не стоїть на місці", - зазначив він. Ще однією із версій Арестович називає роботу "українських партизанів".

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