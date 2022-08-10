Путин будет уделять первоочередное внимание усилению влияния россии во всем мире, добавив и это для него важнее "жизнеспособности российского населения".

Вторжение россии в Украину спровоцировало Запад ввести санкции против москвы в надежде, что это ослабит президента владимира путина. Россия из-за санкций может пострадать от тяжелых экономических последствий. Об этом сообщает издание Express.

Из-за того, что серьезно пострадала российская экономика в целом, то больше всего пострадают обычные люди. Бывший экономический советник путина Андрей Илларионов предсказал, что уровень бедности в россии может удвоиться или даже утроиться.

Экономист предупредил, что путин будет уделять первоочередное внимание усилению влияния россии во всем мире, это важнее для путина, чем "жизнеспособность российского населения". Иларионов также утверждал, что рф не в состоянии "увеличить или даже сохранить доходы населения", потому что у нее больше нет для этого ресурсов.

Различные органы также нарисовали мрачную картину того, что ждет российскую экономику. Институт международных финансов прогнозировал, что к концу 2022 года российская экономика сократится на 15 процентов.

Между тем Центр стратегических исследований, базирующийся в Москве, предупредил, что безработица может стать большой проблемой в россии - два миллиона рабочих мест могут быть потеряны.

Экономисты Йельского университета также опубликовали исследование, в котором утверждалось, что российская экономика стоит на пороге "экономического забвения" и "калечится" санкциями.

Напомним, что украинцев предупредили о новом коварном задуме Кремля, пострадают миллионы.

Как сообщала Politeka, ряд европейских стран тайком закупает у рф рекордные объемы нефти.

Также Politeka писала, что в США пояснили, почему затишье на фронте не пойдет на пользу оккупантам.



