Зростання попиту на російську нафту рядом європейських держав свідчить про високі ризики порушення санкційного режиму проти росії.

Низка країн порушує антиросійські санкції Заходу. Зокрема, європейські держави на півдні регіону та Середземномор'ї потай проводять рекордні закупівлі російської нафти, компенсуючи падіння закупівель у країнах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Розслідувачі агенства зазначають, що постачання російської нафти до портів Італії та Туреччини зросло до багатотижневих максимумів за сім днів до 5 серпня, компенсуючи падіння поставок клієнтам у Північній Європі. Постачання з росії до Середземноморського регіону в цілому були найвищими з середини червня.

Крім того, Іспанія вперше з квітня закупила партію нафти марки Urals, хоча, за даними видання, постачання було зроблено з Казахстану.

Також російський сорт нафти вперше з лютого закупила Греція, а Болгарія та Румунія наростили покупки вуглеводнів з росії до 255 тисяч барелів на добу. Це свідчить про те, що багатьом країнам начхати на життя українців і на те, що вони спонсорують військову машину кремля.

На думку авторів, зростання попиту на російську нафту рядом європейських держав свідчить про високі ризики порушення санкційного режиму проти росії.

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