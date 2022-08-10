Масштабное ЧП произошло в российском Ейске, что почти напротив оккупированного Мариуполя, через Азов в 30 км.

Утром в среду, 10 августа, в Краснодарском крае рф произошел пожар на нефтехранилище. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пылает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок ;)Напомню, что Ейск — тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - написал Андрющенко.

В местных пабликах публикуют видео сильного задымления, очевидцы пишут, что утром горят два склада: на пересечении ул.Московская и Ростовская и техносклад на Армавирской.

Также Андрющенко сообщил, что зафиксировано движение военной техники в районе Мариуполя.

"Вчера в промежуток с 8 до 8:20 утра по пр. Металлургов и пр. Никопольскому в Донецком направлении четыре тягача, нагруженные пусковыми установками С300 с пометками "V". Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на перекидывание системы ПВО ближе к линии фронта", - рассказал советник мэра.

Напомним, что американцы раскрыли новый масштабный провал оккупантов, как с крейсером "Москва".

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