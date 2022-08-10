Матери военнослужащих-оккупантов запаниковали из-за больших потерь путинской армии и обратились в Государственную думу. Они умоляют ввести некие ограничения. Письмо "Комитета солдатских матерей" из Краснодарского края было опуликовано в сети, пишет Obozrevatel.

В письме женщины обратили внимание властей на то, что очень часто украинские защитники ликвидируют сразу двух или более членов одной семьи. Матери надеются, что в Государственной думе, которая единогласно поддержала войну в Украине, обеспокоятся и сделают что-то, чтобы "не допустить увеличения потерь личного состава".

Потому матери просят на законодательном уровне утвердить запрет не отправлять на войну в Украине больше одного члена семьи. Стоит отметить, что обеспокоенность пришла к ним лишь спустя пять месяцев войны. Их смелость куда-то быстро подевалась.

В сети проккоментировали, что кажется, русские мамы все же поняли, что детки у них не бесконечны. И добавили, что весьма интересно, через сколько дней СИЗО Краснодарского края пополнятся новыми посетителями. Ведь свобода слова в рф наказуема.

Напомним, что американцы раскрыли новый масштабный провал оккупантов, как с крейсером "Москва".

Как сообщала Politeka, после взрывов в Крыму Арестович намекнул, что жителям полуострова пора эвакуироваться.

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