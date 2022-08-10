Владимиру Путину придется рассчитывать только на собственные силы, которые тают с каждым днем.

Посольство Узбекистана в россии пригрозило тюрьмой соотечественникам, которые собираются отправиться воевать против Украины. Так посольство этой страны в россии отреагировало на создание "национального батальона" имени Тамерлана главой пермской узбекской диаспоры.

Это связано с созданием добровольческого батальона, за что может грозить до 10 лет лишения свободы. Посольство напомнило, что в узбекском уголовном кодексе есть статья "Наемничество". Дипломаты подчеркнули, что привлекут к уголовной ответственности всех участников этого объединения.

"Посольство Республики Узбекистан в рф предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность", – говорится в заявлении дипмиссии.

Союзник рф - Узбекистан похоже подхватывает хороший пример Казахстана и рушит военные амбиции Кремля. Путину придется рассчитывать только на собственные силы, которые тают с каждым днем.



Стоит отметить, что накануне глава узбекской диаспоры в Перми – Джахонгир Джалолов объявил о создании добровольческого батальона имени Амира Темура.

Напомним, что украинцев предупредили о новом коварном задуме Кремля, пострадают миллионы.

Как сообщала Politeka, ряд европейских стран тайком закупает у рф рекордные объемы нефти.

Также Politeka писала, что в США пояснили, почему затишье на фронте не пойдет на пользу оккупантам.