В Киевской области задержали бывшую чиновницу одного из горсоветов области, которую подозревают в незаконном использовании благотворительных взносов.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.
"По данным следствия, подозреваемая вступила в сговор с неустановленными лицами с целью получения прибыли за счет благотворительных пожертвований. В социальной сети в течение февраля-мая 2022 года они размещали объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориального общества. В объявлении указывали реквизиты банковской карты подозрений, на которую граждане перечисляли средства", – рассказали в пресс-службе.
За весь период такой "деятельности" на счет злоумышленницы поступило около 1 миллиона гривен. Финансами она распорядилась по своему усмотрению.
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По факту незаконного использования благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, во время военного положения, возбуждено уголовное производство. Бывшей чиновнице сообщили о подозрении.
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