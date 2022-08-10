Российский "Антивоенный комитет" выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с идеей президента Владимира Зеленского ввести "визовую блокаду" для россиян, по их мнению, это играет на руку Кремлю.

Об этом сообщает сайт "Антивоенного комитета"

"Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, которое уже шесть месяцев сдерживает путинскую агрессию. Мы также понимаем эмоции людей в странах-соседях России, которые могут стать следующей мишенью.

Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая тех, кто однозначно занял антивоенную позицию и кто рискует в результате долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют в пользу Кремля", - говорится в сообщении.

В "Антивоенный комитет" входят оппозиционные политики Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Юлия Латынина, Виктор Шендерович и другие.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что единственный способ отразить у России желание захватывать чужие территории – это запретить россиянам посещать западные страны.

Напомним, что американцы раскрыли новый масштабный провал оккупантов, как с крейсером "Москва".

Как сообщала Politeka, после взрывов в Крыму Арестович намекнул, что жителям полуострова пора эвакуироваться.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новом коварном задуме Кремля, пострадают миллионы.