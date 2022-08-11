Россия хочет втянуть Украину в переговоры, оставив за собой Крым и Донбасс, но при этом, возможно, будучи готовой отдать Херсон.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Также, по его словам, россия очень хочет избавиться от санкций.

«Снимите санкции, чтобы мы подготовились и напали на вас снова через лет 5-6 снова, хорошо подготовившись», - пояснил задум Кремля Арестович, заверив, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на условия Кремля.

Также Арестович сообщил, что россия добивается, чтобы Украина согласилась на нейтральный статус, то есть отказалась от вступления в НАТО.

Что касается сроков окончания войны, то, по словам советника главы ОП, эта история «еще как минимум до Нового Года».

«До того, как сломается тренд войны и мы их начнем лупить. Но когда мы их начнем лупить - еще вопрос, сколько будем лупить, на что они пойдут ради этого, будут ли 100 тысяч корейских добровольцев, условно говоря…», - пояснил Арестович.

По его мнению, центральным вопросом, который остается без ответа, является то, как будет вести себя военно-политическое руководство рф, когда оно начнет проигрыввать «видимо, зримо и понятно даже для россиян».

Отметим, что Арестович уже неоднократно давал различные прогнозы, когда закончится война и даже пояснял, почему его прогнозы не всегда верны.

"Есть один фактор, который заставляет меня ошибаться иногда - жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю о них как о людях среднего ума, но они - по-суворовски, "Удивил - победил" - принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать", - объяснял внештатный советник главы ОПУ.

Напомним также, что Арестович не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты Украины, но при одном условии.

Добавим, что известный генерал ВСУ назвал свой прогноз, когда Украина сможет отпраздновать победу над рф.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников признал сво большую ошибку.