Нашествие русских захватчиков остановилось, их наступление идет довольно медленно, но за это пришлось заплатить кровью и жизнью украинцев.

Так, в интервью «Украинской правде» министр обороны Алексей Резников объяснил, что бойцы не уйдут из своих окопов даже когда завершится «полевая, окопная история».

«Горячая фаза же не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по составам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно. Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят…», - объяснил Резников, отвечая на вопрос о завершении горячей фазы.

Добавим, что ранее Резников озвучивал три сценария войны.

«Первый сценарий будет примерно таким же, как звучит «добрая воля россиян», которая была ими объявлена, когда они бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный…», - говорил министр.

Вторым сценарием, по мнению Резникова, может быть постепенная «война ресурсов». Однако эффекта в этом случае Украина сможет добиться только в том случае, если будет использовать современные технологии.

Третьим вариантом является развал российской федерации в результате войны в Украине, считает министр.

Добавим, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обновил свой прогноз относительно завершения войны в Украине.

Так, по его словам, она как минимум до Нового года.

Ранее известный генерал ВСУ тоже дал свой прогноз, когда Украина сможет праздновать победу над Россией.

Напомним также, что министр Резников признался в своей серьезной ошибке.