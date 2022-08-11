Как пишет Politeka.net, Ирина впервые после ракетного удара побывала на том месте, где погибла ее маленькая дочь.
По ее словам, после операции она потеряла память, не понимала, где она находится и почему ее тело в бинтах.
«Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной...
Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть... Смотрела на свои травмы, и понимала, что все-таки это не сон...», - рассказывает Ирина в своем Instagram.
Но теперь она все вспомнила - каждый момент, каждый миг того страшного дня. Так, по ее словам, услышав гул, она подумала, что это точно не самолет.
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«Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – чрезвычайно большая. Казалось, она пару метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, поэтому стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка... Это была даже не секунда, а гораздо меньше», - вспоминает Ирина.
Дальше последовал взрыв, земля задрожала. Боли Ирина совсем не почувствовала – вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно.
"Потом увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело...", - вспоминает Ирина.
Девушка побежала, ища людей, которые смогут помочь вытащившую Лизу из коляски, а потом села и стала кричать.
«Русские террористы, эти существа, убили моего ребенка, подняли руку на святое.
Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа?», – задается вопросом Ирина.
Также девушка обратилась ко всему миру: «Я не понимаю, почему ты позволяешь русским изуверам нас убивать»
В комментариях к сообщению украинцы утешают Ирину, пытаются поддержать ее добрым словом и выражают уверенность в том, что нелюди будут наказаны.
Напомним, в результате ракетной атаки по центру Винницы погибли 27 человек.
В Сети были опубликованы фото тех военных, которые совершили это ужасное преступление.
Также сообщалось, что маленькая Лиза, ставшая одной из жертв ракетного удара, была героиней праздничного видео первой леди Елены Зеленской.