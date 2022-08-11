Ирина Дмитриева, мама погибшей 14 июля маленькой Лизы из Винницы, рассказала обстоятельства трагедии, которые уже никогда не сотрутся из ее памяти.

Как пишет Politeka.net, Ирина впервые после ракетного удара побывала на том месте, где погибла ее маленькая дочь.

По ее словам, после операции она потеряла память, не понимала, где она находится и почему ее тело в бинтах.

«Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной...

Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть... Смотрела на свои травмы, и понимала, что все-таки это не сон...», - рассказывает Ирина в своем Instagram.

Но теперь она все вспомнила - каждый момент, каждый миг того страшного дня. Так, по ее словам, услышав гул, она подумала, что это точно не самолет.

«Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – чрезвычайно большая. Казалось, она пару метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, поэтому стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка... Это была даже не секунда, а гораздо меньше», - вспоминает Ирина.

Дальше последовал взрыв, земля задрожала. Боли Ирина совсем не почувствовала – вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно.

"Потом увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело...", - вспоминает Ирина.

Девушка побежала, ища людей, которые смогут помочь вытащившую Лизу из коляски, а потом села и стала кричать.

«Русские террористы, эти существа, убили моего ребенка, подняли руку на святое.

Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа?», – задается вопросом Ирина.

Также девушка обратилась ко всему миру: «Я не понимаю, почему ты позволяешь русским изуверам нас убивать»

В комментариях к сообщению украинцы утешают Ирину, пытаются поддержать ее добрым словом и выражают уверенность в том, что нелюди будут наказаны.

Напомним, в результате ракетной атаки по центру Винницы погибли 27 человек.

В Сети были опубликованы фото тех военных, которые совершили это ужасное преступление.

Также сообщалось, что маленькая Лиза, ставшая одной из жертв ракетного удара, была героиней праздничного видео первой леди Елены Зеленской.