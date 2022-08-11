Как сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета, работники отказались выходить на работу из-за неуплаты заработной платы.

«Оккупанты просчитались – они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство и они привыкли к уважению их труда! Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу во благо города», - заверили в Раде, опубликовав кадры происходящего.

Между тем когда-то уютные районы города, в которых проживали тысячи людей, превращаются в джунгли.

«Никто не наводит порядок. Кварталы зарастают сорняками. Повсюду растет амброзия, вызывающая опасную аллергию. Никто не заботится ни о городе, ни о здоровье мариупольцев. Грусть», - отметят в горсовете.

Кроме того, мариупольцы продолжают находить взрывоопасные предметы по всему городу.

«Это так оккупанты "ответственно" относятся к разминированию. Жизнь мариупольцев для них ничего не стоит. Призываем жителей быть внимательными!», - отметили официальные власти города.

Напомним, ранее появились сроки изгнания россии из Мариуполя, ждать осталось недолго.

Также сообщалось об особом режиме с 11 августа – что нужно знать украинцам.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились кадры российской авиабазы ​​в Крыму до и после взрывов.