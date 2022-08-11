Россия приняла решение о вторжении на территорию Украины задолго до 2014-го года, после Оранжевой революции.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, события в Украине перепугали российскоую власть.

«…Они решение вторгаться приняли в июле 2005 года. Их жутко напугал Майдан.Мы с Корчинским съездили в феврале 2005-го в Москву, поговорили об этом, узнали об этом. Я честно написал докладную записку. Я тогда был офицером ГУР действующим. Ее благополучно кинули в стол, никому она не была интересна. И в июле 2005-го где-то [россияне] приняли доктрину на поглощение Украины», - рассказал Арестович.

По его словам, дальше все и понеслось – «внедрение, перехват стратегических областей, закупка, разрушение наших НПЗ, чтобы поставить в зависимость от белорусского и российского топлива».

То же самое произошло и с банковским сектором. Вся силовая структура Украины оказалась пронизана российскими агентами. Также Арестович напомнил, что министр обороны, глава СБУ и глава МВД также были гражданами россии.

«Мы лежали просто, как котлета, у них. Крути с любой стороны, отрезай и ешь – без вопросов», - описал ситуацию представитель ОПУ.

Арестович также пояснил, почему был асболютно уверен в том, что российская федерация готовит войну против Украины.

«Как только они начали в 2016 году стационарное базирование на наших северных границах. Причем они же не скрывали, а открыто это публиковали: создаются ударные армии, танковая армия возрождается... Это оружие наступления. Не было никаких других вариантов», - отметил советник главы Офиса президента.

Кроме того, продолжает Арестович, у россиян пункты постоянной дислокации в 40–60 км от границы с Украиной, а полигоны – в сторону границы с Украиной, в 12–15 км. То есть, поясняет представитель ОП, россияне специально делали все, чтобы Украина привыкла стрельбе и переброске войск в сторону своей границы. В результате снижая степень нашей готовности.

Напомним, Арестович также назвал условие, при котором будет баллотироваться на пост президента Украины.

Также сообщалось, что министр обороны Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.

Кроме того, Politeka.net писала, как сегодня выглядит Мариуполь, в котором местные устроили оккупантам бунт.