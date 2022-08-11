Як повідомили в прес-службі Маріупольскої міської ради, працівники відмовилися виходити на роботу через несплату заробітньої плати.
«Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці! Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста», - запевнили в Раді, опублікувавши кадри того, що відбувається.
Тим часом колись затишні райони міста, в яких мешкали тисячі людей, перетворюються на джунглі.
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«Ніхто не наводить порядок. Квартали заростають бур‘янами. Повсюди росте амброзія, яка викликає небезпечну алергію. Ніхто не піклується ані про місто, ані про здоров'я маріупольців. Сум», - зазначать у міськраді.
Крім того, маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту.
«Це так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними!», - зазначила офіційна влада міста.
Нагадаємо, раніше з'явилися терміни вигнання рф з Маріуполя, чекати залишилося недовго.
Також повідомлялось про особливий режим із 11 серпня - що потрібно знати українцям.
Крім того, Politeka.net писала, що з'явилися кадри російської авіабази в Криму до та після вибухів.