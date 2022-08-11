Як повідомили в прес-службі Маріупольскої міської ради, працівники відмовилися виходити на роботу через несплату заробітньої плати.

«Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці! Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста», - запевнили в Раді, опублікувавши кадри того, що відбувається.

Тим часом колись затишні райони міста, в яких мешкали тисячі людей, перетворюються на джунглі.

«Ніхто не наводить порядок. Квартали заростають бур‘янами. Повсюди росте амброзія, яка викликає небезпечну алергію. Ніхто не піклується ані про місто, ані про здоров'я маріупольців. Сум», - зазначать у міськраді.

Крім того, маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту.

«Це так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними!», - зазначила офіційна влада міста.

Нагадаємо, раніше з'явилися терміни вигнання рф з Маріуполя, чекати залишилося недовго.

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