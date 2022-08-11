Обязательная эвакуация, как прогнозируется, может распространиться еще на несколько областей Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет Politeka.net.

Верещук напомнила, что пока обязательнаяэвакуация была объявлена только в Донецкой области.

«Но наши прогнозы и наш анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшающуюся ситуацию. С приходом осенне-зимнего отопительного периода она точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено", - предупредила Верещук.

Вице-премьер предположила, что объекты теплоснабжения и электроэнергии станут объектами атак со стороны российских оккупантов. При этом не все удастся отремонтировать.

"И понимаем, что часть городов и сел, например, в Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, может остаться без средств к существованию, тепла, и, что самое главное, без света, что также важно", - предупредила Верещук.

Добавим, что на днях оккупанты повредили одну из ключевых ТЭЦ Харькова.

Напомним, ранее мэр Славянска предупредил, чото отопления в городе не будет.

Также отопительный сезон исключен во временно оккупированном Мариуполе.

Кроме того, Politeka.net писала, что купить билеты на поезд теперь можно новым способом.

Тем временем, напомним, Верховная Рада готовится продлить военное положение и мобилизацию.