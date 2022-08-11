Около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных согласились участвовать в войне против Украины на стороне русской армии.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В целом, по имеющимся данным, Россия продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины», - заявил он.

Громов добавил, что россия приглашает на полигоны Беларуси для подготовки иностранных представителей из Сирии, Мали, Лаоса, Узбекистана, которых тоже могут бросить в бой против Украины.

«Есть подозрения, что именно в канун Дня Независимости Украины, россия может устроить провокацию на белорусском полигоне, с гибелью иностранцев. Чтобы демонизировать ВСУ и вовлечь Беларусь окончательно в военные действия», — заявил Громов.

Напомним, генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы Украины над рф.

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