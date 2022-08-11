Во Львове судили 36-летнюю жительницу города, которая обманывала переселенцев в Интернете. Женщина брала задаток за аренду жилья и после этого исчезала.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Чтобы обманывать людей, женщина под выдуманным именем создала страницу в соцсети Facebook и разместила там объявления об аренде жилья во Львове, указав контактный номер телефона.
Таким образом фигурантка искала потенциальных арендаторов жилья, договаривалась об условиях аренды и оплаты за него. После совершения потерпевшими авансовых платежей исчезала. Пострадавшими от действий виновной становились вынужденные переселенцы из оккупированных и охваченных войной территорий Украины», — говорится в сообщении.
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Суд признал ее виновной. Мошенница получила срок до 4-х лет лишения свободы.
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