Во Львове судили 36-летнюю жительницу города, которая обманывала переселенцев в Интернете. Женщина брала задаток за аренду жилья и после этого исчезала.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Чтобы обманывать людей, женщина под выдуманным именем создала страницу в соцсети Facebook и разместила там объявления об аренде жилья во Львове, указав контактный номер телефона.

Таким образом фигурантка искала потенциальных арендаторов жилья, договаривалась об условиях аренды и оплаты за него. После совершения потерпевшими авансовых платежей исчезала. Пострадавшими от действий виновной становились вынужденные переселенцы из оккупированных и охваченных войной территорий Украины», — говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной. Мошенница получила срок до 4-х лет лишения свободы.

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