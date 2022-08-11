В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением тому является то, что сегодня, 11 августа, вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Также отмечается, что, вероятно, ночью на аэродроме был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам выявлять цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые расположены на аэродроме, теперь недееспособны", - говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также пострадали в результате взрывов.

Напомним, 13 тысяч белорусов согласились воевать против Украины, заявление Генштаба.

Также сообщалось, что в Сети опубликовали снимки российской авиабазы ​​в Крыму до и после взрывов.

Кроме того, Politeka.net писала об особом режиме с 11 августа – кого он касается и что теперь запрещено.