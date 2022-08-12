Об этом пишет издание The New York Times, отмечая, что, согласно последней оценке американской разведки и военных чиновников, каждый день погибают или получают ранения 500 военнослужащих рф.
«Ошеломляющий уровень российских потерь», - отмечает автор статьи.
В результате военные действия России замедлились «до изнурительного утомления».
Американские официальные лица говорят, что их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях местных СМИ.
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Отмечается, что продвижение россиян вперед замедлилось после прибытия в Украину американских РСЗО.
«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек менее чем за шесть месяцев», — цитирует издание заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.
По его словам, русские добились некоторых дополнительных успехов на востоке, хотя и не очень значительных за последние пару недель, но это им дорого обошлось.
Тем временем американские официальные лица отмечают, что война в Украине стала самой кровопролитной наземной войной в Европе со времен Второй мировой войны.
Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, на утро 12 августа количество ликвидированных оккупантов достигло 43 200.
Напомним, в Сети показали, как сейчас выглядят пляжи после взрывов на российской авиабазе в оккупированному Крыму.
По неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы.
Также сообщалось о новом взрыве в оккупированном Мелитополе.
Кроме того, напомним, что из-за количества погибших всполошились даже шаманы Бурятии.