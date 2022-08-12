Российские потери в Украине настолько велики, что президент владимир путин вряд ли сможет захватить Донбасс в этому году.

Об этом пишет издание The New York Times, отмечая, что, согласно последней оценке американской разведки и военных чиновников, каждый день погибают или получают ранения 500 военнослужащих рф.

«Ошеломляющий уровень российских потерь», - отмечает автор статьи.

В результате военные действия России замедлились «до изнурительного утомления».

Американские официальные лица говорят, что их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях местных СМИ.

Отмечается, что продвижение россиян вперед замедлилось после прибытия в Украину американских РСЗО.

«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек менее чем за шесть месяцев», — цитирует издание заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.

По его словам, русские добились некоторых дополнительных успехов на востоке, хотя и не очень значительных за последние пару недель, но это им дорого обошлось.

Тем временем американские официальные лица отмечают, что война в Украине стала самой кровопролитной наземной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, на утро 12 августа количество ликвидированных оккупантов достигло 43 200.

Напомним, в Сети показали, как сейчас выглядят пляжи после взрывов на российской авиабазе в оккупированному Крыму.

По неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы.

Также сообщалось о новом взрыве в оккупированном Мелитополе.

Кроме того, напомним, что из-за количества погибших всполошились даже шаманы Бурятии.