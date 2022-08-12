В Мережі з’явились кадри кримьских пляжів, зроблених після потужних вибухів на російській авіабазі Саки.

Нагадаємо, потужні вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму пролунали 9 серпня. Очевидці розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів і публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню.

Атака спричинила паніку серед відпочиваючих – перед Кримським мостом відразу утворилися затори. Деякі росіяни, тікаючи з півострова, ридали, що не хочуть їхати и розповідали, як їм тут добре.

"Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятаєте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" – у свою чергу закликав Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Навряд чи окупанти вирішили прислухатись до порад Чубарова, але пляжі Криму, згідно з опублікованими фото, дійсно спорожніли.

«У Криму туристичний сезон чомусь не вийшов. Зате ка**пські пропагандони стверджують протилежне й демонструють старі кадри «заповнених» пляжів», - коментують кадри в одному українських телеграм-каналів.

«Так я думаю що, можливо, їм треба підкинути теплоти, так щоб аж жарко була, а то, напевно, там прохолодно... Температура не та», «А родна гавань як же? А каміння з неба?», «Ідеальний момент, насправді, щоб на морі полежати) Людей майже немає», «Треба ще бавовни», - коментують кадри у соцмережах.

Нагадаємо, що за неофіційними даніми, за вибухами у Криму стоять украньскі спецзназівці. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на офіційного представника уряду України.

у Мережі з'явилися знімки авіабази росіян у Криму до та після вибухів.

Також з'явились нові подробиці атаки.

Крім того, стало відомо, що HIMARS досягли нової мети.