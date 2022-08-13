Как сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке, на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле ряда населенных пунктов.

На Харьковском направлении противник продолжил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирно – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении действовала артиллерия, авиация и танки врага. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и были отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции по ствольной, реактивной артиллерии и танкам, нанес авиаудара в районе Новоселки.

В направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

На Южнобужском направлении противник пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозово, успеха не имел, отошел.

Напомним, мобилизацию и военное положение готовятся продолжить - до какой даты.

Между тем, Россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.