Россия пытается создать дополнительные силы после значительных потерь и передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где, на них давят украинские силы.

Об этом заявил глава военной разведки Великой Британии Джим Хоккенхалл. В интервью ВВС он также высказал сомнение в том, что и Украина, и Кремль достигнут больших успехов на фронте в этому году.

Так, генерал отметил, что нереально ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы. По его словам, он понимает желание Украины вернуть территорию, но, несмотря на контратаки и контрнаступления ВСУ, он пока не верит, что в этом году какая-либо из сторон добьется решительных военных успехов.

Конфликт будет длительный, добавил Джим Хоккенхалл. Также глава военной разведки ответил, может ли россия применить тактическое ядерное оружие против Украины. Так, он считает, что это маловероятно, но за этим следят «очень, очень пристально». Впрочем, вероятность использования может измениться в зависимости от ситуации на поле боя, считает генерал.

Тем временем Американский институт изучения войны сообщает, что россия терпит неудачу в формировании добровольческих батальонов на войну с Украиной. По мнению аналитиков, в рф сообщают преувеличенную информацию о количестве добровольцев и продолжительности набора. Это делается для того, чтобы побудить больше людей участвовать в кампании по вербовке.

Те группы новобранцев, которые все же удалось собрать, отправляют на полигоны в Украину сразу после подписания контракта.

«Эти усилия вряд ли создадут боеспособные или сплоченные силы, необходимые для достижения цели Кремля по захвату всей Украины», - считают в ISW.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович обновил свой прогноз относительно сроков завершения войны.

Также сообщалось, что свой прогноз дал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине готовятся продлить мобилизацию и военное положение - до какой даты.