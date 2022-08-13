Россияне бросились на эстонскую границу, в результате чего образовалась огромная пробка из почти тысячи авто.

Как пишет Politeka.net, таким образом россияне пытаются прорваться в Европу перед закрытием "железного занавеса". На видео, которое появиось в Сети, видео более 700 транспортных средств выстроились в очередь перед контрольно-пропускным пунктом возле Нарвы.

"А как же "русский мир", господа?", - комментируют кадры в сети.

Добавим, между тем Правительство Эстонии утвердило запрет, согласно которому граждане России, имеющие выдаваемую республикой шенгенскую визу, не смогут попасть на территорию страны.

Запрет начнет действовать с 18 августа.

«Вот и кабздец начинается, граждане россияне», «А белорусам когда запретят?», «Нечего ездить на загнивающий Запад, потому что еще скрепы повредятся!», «Европа понемногу закрывается для дикарей», «Правильно, надо щеметь со всех сторон, чтобы сидели всю жизнь в своей помойной яме», - комментируют пользователи соцсетей решение Правительства Эстонии.

Добавим также, что правительство Эстонии на днях приняло решение о ликвидации советских памятников из публичного пространства в кратчайшие сроки.

«Главное решено – советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависит от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора», – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович обновил свой прогноз относительно сроков завершения войны.

Также сообщалось, что свой прогноз дал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине готовятся продолжить мобилизацию и военное положение – до какой даты.