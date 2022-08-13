«Читая вопли «правильных русских» в Европе и не только там в духе «нас за что», «Путин узурпатор, а народ не виноват», хочу сказать, что мы, украинцы, имеем очень четкое понимание, что вы коллективно виноваты».

Об этом в своем телеграм-канале пишет политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

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«Нам вас не жалко

Когда мы жили в Буче, то каждое летнее утро с прохладным потоком воздуха врывались крики петухов и лай собак, а по вечерам мы засыпали под стрекотание сверчков. Каждый день мы гуляли по парку и это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Минимум час, а то и два, я имел роскошь побыть наедине с мыслями и природой.

Мы все знали там друг друга и наслаждались близостью контактов, недоступной в мегаполисе, хотя и были его частью. Именно это - все на расстоянии вытянутой руки, возможность выпить кофе с мэром на утренней пробежке, приходить в кафе, как к себе домой, чтобы валяться на диванчиках или на траве у F1, попивая фреш под деревьями в парке, возможность оставить Аэлиту соседской бабушке или отправить ее на такси в школу с таксистом, который приезжал к нам десятки раз, делало жизнь в Буче чрезвычайно тёплой.

И вот это все было уничтожено одномоментно из-за безумного народа, помешанного на тупых примитивных лозунгах в духе «можем повторить», «вас не существует», «во всем виноват Запад». Эти варвары приперлись сами точно не понимая, что они тут делают. Они срали в нашем подъезде и свои жопы подтирали детскими вещами, которые находили в квартирах. Они расстреливали несчастных людей, которые никак не могли перестроиться, и по привычке ехали по привычным улицам в поисках в лекарств и еды для себя и близких. И теперь проезжая по улицам Бучи ты каждый раз думаешь: «Вот угол Вокзальной и Яблунской, здесь лежал мужчина в синей куртке на велосипеде у мотка разорванных проводов, а там дальше, на пересечении Водопроводной и Яблунской стояли две расстрелянные машины. А вот здесь Юля и Иванка тащили в простыне умирающую Сашу в больницу. А вот церковь возле которой мы жили, которая стала кладбищем».

И читая вопли «правильных русских» в Европе и не только там в духе «нас за что», «Путин узурпатор, а народ не виноват», я хочу сказать, что мы (украинцы) имеем очень, я подчёркиваю, очень четкое понимание, что вы коллективно виноваты. Когда вы собираетесь вместе, то вы ведёте себя, как деструктивное стадо, крушащее все на своём пути. По отдельности такие милые люди, но все вместе вы просто безумная орда. И вы как ртуть, если дать вам возможность собраться вместе, начинаете отравлять все вокруг.

Вот почему настал этот момент - цивилизация устала разбираться в сортах говна, что продуцирует Россия. Потому от вас начинают закрываться. Конечно, вы, как тараканы, будете лезть в разные щели с воплями «а вот мы обойдём тут и пролезем тут, а ты попробуй докажи», но это будет временной мерой. Современная Россия - это та глупая девка с косичками, что бегала по Вене за украинками с воплями о Херсоне, чтобы вечером с опухшей рожей жаловаться, что ее выпилили из Booking.

Потому, закрывая доступ в цивилизацию, мир шлёт через «кровавых барынь» и прочих правильных россиян всей России один месседж - вы за@бали, еб@тесь со своими узурпаторами и проблеми, как хотите. Нам вас не жалко».

Напомним, россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета - "железный занавес" все ниже.

Также сообщалось, что Россию стремительно изолируют, Путин просчитался.