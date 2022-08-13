Як пише Politeka.net, таким чином росіяни намагаються прорватися до Європи перед закриттям "залізної завіси". На відео, яке з’явилося в Мережі, понад 700 транспортних засобів вишикувалися у чергу перед контрольно-пропускним пунктом біля Нарви.
«А як же ж «русский мир», панове?», - коментують кадри у мережі.
Додамо, тим часом Уряд Естонії затвердив заборону, відповідно до якої громадяни Росії, які мають видану республікою шенгенську візу, не зможуть потрапити на територію країни.
Заборона почне діяти з 18 серпня.
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«Ось і кабздець починається, громадяни росіяни», «А білорусам коли заборонять?», «Нема чого їздити на загниваючий Захід, бо ще скріпи пошкодяться!», «Європа потроху зачиняється дли дикунів», «Правильно, треба щеміти з усіх боків, щоб сиділи все життя у своїй помийній ямі», - коментують користувачі соцмереж рішення Уряду Естонії.
Додамо також, що уряд Естонії днями прийняв рішення про усунення радянських пам'яток з публічного простору в найстисліші терміни.
«Головне вирішено – радянські пам'ятники треба прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності і логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектору», – заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Нагадаємо, раніше радник голови ОПУ Олексій Арестович поновив свій прогноз щодо термінів завершення війни.
Також повідомлялося, що свій прогноз дав генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
Крім того, Politeka.net писала, що в Україні готуються продовжити мобілізацію та військовий стан – до якої дати.