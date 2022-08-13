Процедура вручения повестки прописана в законе и должна быть четко соблюдена.

Это объяснила "Украинской правде. Жизнь" юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по предоставлению бесплатной правовой помощи гражданам Анна Оржеховская.

В частности, важно обратить внимание на наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки "Штампы типа "Для справок" считаются недействительными", - отметила она.

В общем, по процедуре человек, которому вручают повестку, должен прежде всего поинтересоваться должностями и полномочиями тех, кто пытается выдать ему этот документ. Следующим шагом идет проверка правильности оформления повестки – нужно внимательно прочесть ее и проверить все указанные в ней данные. При необходимости следует также проверить в интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что обязательно должно быть в повестке? В первую очередь, там должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного лица, а также его адрес. Указанная в документе военная специальность должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете.

Обязательно нужно проверить и вид издаваемой повестки. Ее целью может быть вызов для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии, прибытия в ТЦКСП, призыв на военную службу. Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе. Повестка должна содержать печать и подпись военного комиссара.

Если изданная повестка содержит нарушения, призывник имеет право настаивать на составлении акта о выявленном нарушении. Если ему в этом отказывают, он может вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт отказа. Когда акт все же будет составлен, Оржеховская советует сфотографировать его и повестку. Можно также снимать на камеру беседу с людьми, которые вручают повестку. При необходимости следует также обращаться за помощью к юристам.

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