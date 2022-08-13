Группа рабочих из акционерного общества "Мосводоканала" записала видео обращение к путину.

Рабочие пожаловались на то, что они приехали на оккупированную Луганщину в город Счастье восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру и их "кинули" на зарплату.

Также рабочие сообщили, что работают без трудового договора.

"Принимая решение приехать на восстановление "ЛНР", мы даже не подозревали, что можем быть обмануты. Учитывая, какое внимание общественности, привлечено к данной проблеме. Наши требования при заключении договора при найме не были удовлетворены", - заявили рабочие и попросили "содействия" путина.

Видео можно посмотреть тут.

Напомним, россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета - "железный занавес" все ниже.

Также сообщалось, что Россию стремительно изолируют, Путин просчитался.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.