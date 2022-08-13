Группа рабочих из акционерного общества "Мосводоканала" записала видео обращение к путину.
Рабочие пожаловались на то, что они приехали на оккупированную Луганщину в город Счастье восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру и их "кинули" на зарплату.
Также рабочие сообщили, что работают без трудового договора.
"Принимая решение приехать на восстановление "ЛНР", мы даже не подозревали, что можем быть обмануты. Учитывая, какое внимание общественности, привлечено к данной проблеме. Наши требования при заключении договора при найме не были удовлетворены", - заявили рабочие и попросили "содействия" путина.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Штурм и наступления: оккупанты пытаются продвинуться на нескольких направлениях сразу
Бадоев наглядно показал, как подгорает на рф из-за Барских: "Русская истерическая пресса..."
"Даже Китай отказался": россию стремительно изолируют, Путин просчитался
"Не загоняйтеся": Мартыновская из "Мастер Шеф" резко осадила жену "Холостяка" Добрынина, критиковавшую Европу
Видео можно посмотреть тут.
Напомним, россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета - "железный занавес" все ниже.
Также сообщалось, что Россию стремительно изолируют, Путин просчитался.
Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.