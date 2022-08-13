Возобновление работы сети McDonald's в Украине не только хорошая новость для любителей скорой пищи. Также это один из важных сигналов о стратегической инициативе наших войск на поле боя.
Такое утверждение озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуба "Фейгин Live".
Также накануне глава МИД Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что дело не только в бигмаках.
По словам советника, в последние дни было сразу 3 новости, свидетельствующие, что теперь именно Украина начинает обладать стратегическим преимуществом. Однако одну из них он отказался называть.
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"Первое – это возвращение McDonald's в Украину. Второе – уничтожение российского полка в Саках. Поэтому вскоре и нам, наблюдателям этой войны, придется сменить парадигму мышления",– сказал Арестович.
По его мнению, может случиться так, что уже не российское командование будет диктовать, что будет происходить с объектами и удерживаемой территорией. Вероятно, он имел в виду, что возобновление работы такой крупной компании как Mc'Donald's означает, что мир поверил в возможность Украины обеспечить безопасность на большинстве территории.
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