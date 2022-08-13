Правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Киева, которая сдавала сотруднику ФСБ государства-террориста России места дислокации украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Подходящие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Тelegram-канал. Враг же полученную информацию использовал для нанесения ракетных и авиационных ударов по этим объектам.

Женщина была задержана во время съемки воинской части. В ходе обысков у нее обнаружили и изъяли компьютерную технику и средства связи.

«Жители столицы сообщены о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)», – говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович обновил свой прогноз относительно сроков завершения войны.

Также сообщалось, что свой прогноз дал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине готовятся продолжить мобилизацию и военное положение – до какой даты.