Россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, должны жаловаться Кремлю и соотечественникам, поддерживающим войну против Украины.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", – написал он.
В то же время глава МИД подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд в Европу тем немногим россиянам, нуждающимся в политическом убежище или гуманитарном въезде.
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Напомним, мобилизацию и военное положение готовятся продолжить - до какой даты.
Между тем, Россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.
Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.