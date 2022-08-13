Россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, должны жаловаться Кремлю и соотечественникам, поддерживающим войну против Украины.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", – написал он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд в Европу тем немногим россиянам, нуждающимся в политическом убежище или гуманитарном въезде.

Напомним, мобилизацию и военное положение готовятся продолжить - до какой даты.

Между тем, Россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.