В России начали жаловаться на добровольцев, которых кремлевское военное командование готовит к отправке на фронт.

Как пишет Obozrevatel , солдаты страны-агрессора целыми днями употребляют алкоголь, наркотики и цепляются к гражданскому населению.

Люди обсуждают ужасное поведение своих "защитников" и не понимают, почему они могут свободно передвигаться по городу, когда должны быть на учениях.

Обсуждение началось с обвинения "добровольцев" в воровстве. Затем присоединились и другие жертвы военных РФ. Оказалось, что жители населенного пункта страдают неадекватным поведением собственных военных, которых никто не контролирует.

Люди считают, что добровольцы употребляют не только алкоголь, но и наркотические средства. В то же время, они не понимают, от кого их должны защищать такие военные.

Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.

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