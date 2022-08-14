В России начали жаловаться на добровольцев, которых кремлевское военное командование готовит к отправке на фронт.
Как пишет Obozrevatel , солдаты страны-агрессора целыми днями употребляют алкоголь, наркотики и цепляются к гражданскому населению.
Люди обсуждают ужасное поведение своих "защитников" и не понимают, почему они могут свободно передвигаться по городу, когда должны быть на учениях.
Обсуждение началось с обвинения "добровольцев" в воровстве. Затем присоединились и другие жертвы военных РФ. Оказалось, что жители населенного пункта страдают неадекватным поведением собственных военных, которых никто не контролирует.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Шесть дней, чтобы покинуть территорию": Черногория пошла на сильный шаг против рф
"Вот и кабздец начинается": россияне в панике пытаются прорваться в Европу, что случилось
Победительница "Танців з зірками" Димопулос честно ответила, как относится к русским: "Не переношу тех, кто..."
"Живите с этим и дальше": жена "Холостяка" Добрынина после жесткой критики осадила украинцев
Люди считают, что добровольцы употребляют не только алкоголь, но и наркотические средства. В то же время, они не понимают, от кого их должны защищать такие военные.
Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.
Как сообщала Politeka, шаманы Бурятии в панике от потерь рф в Украине спросили духов, что будет дальше.
Также Politeka писала, что оккупанты идут в наступление на нескольких направлениях, где сейчас бои.