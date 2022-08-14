Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна вместе с Финляндией будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках анонсированной ранее интеграции оборонных планов.

Об этом Певкур рассказал в интервью финской газете Iltalehti .

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", – сказал он.

Глава эстонского Минобороны подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – убежден он.

Как напоминает Iltalehti, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 30-х годах. Однако обеим странам тогда не хватало союзников. В НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.

Отметим, штаб Балтийского флота рф находится в городе Калининграде, который литовцы отсекли от снабжения санкционными товарами по суше. После вступления Финляндии в НАТО будущее российского флота в Балтийском море находится под вопросом.

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