Сейчас Вооруженные силы Украины не имеют возможности потопить российский флот в Черном море из-за отсутствия нужного вооружения. Однако, как только такая возможность появится, они обязательно это сделают. Тем временем оккупанты отогнали свои корабли в нейтральные воды так далеко, чтобы украинские огневые средства не смогли их достать. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас россияне расположили свои корабли за максимальной дальностью досягаемости наших огневых средств – комплексов Harpoon (до 300 км) и "Нептун" (до 200 км).

"Они держат эту эскадру в нейтральных водах в Черном море на удалении более 300 км, а наша авиация, к сожалению, подобраться к ним близко не может, потому как они держатся недалеко от нашего Крыма и стараются находиться "под зонтиком" систем ПВО, которые находятся на побережье полуострова", - пояснил Жданов.

Он также спрогнозировал, что как только появится возможность, ВСУ "погасят" российские системы ПВО в Крыму и уничтожат флот рф в Черном море.

"Вопрос с Черноморским флотом рано или поздно нам придется решать. Причем, решать в одностороннем порядке в плане затопления этого флота. Потому что они нам не дадут покоя на Черном море, пока мы их там не перетопим", - добавил он.

Напомним, Балтийское море станет внутренним морем НАТО: российский флот ждет незавидное будущее.

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