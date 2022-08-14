Сейчас российских граждан не волнуют массовые убийства украинцев, однако ограничение на выдачу виз может привести к бунтам.

Россиян мало волнуют убийства мирных украинцев, которые продолжаются уже почти полгода. Их не волнуют разрушенные города, покалеченные жизни людей, трагедии в Буче, Ирпене и Мариуполе. Более того, многие из них поддерживают эту войну. Однако, разговоры о потенциальном запрете на въезд в страны Евросоюза заставили их задуматься об ответственности. Именно поэтому необходимо ввести визовые ограничения для жителей страны-агрессора. Об этом в своем Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к бунту в России", — написал Подоляк.

Отметим, что ранее ограничения в выдаче шенгенских виз российским гражданам ввели пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. К слову, Эстония уже реализовала ограничение на въезд.

Тем временем, в россии на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%. А чиновники из рф пригрозили ответом на запрет.

Также стало известно, что Чехия, которая главенствует в Совете ЕС, предложит странам рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

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