Переселенка Анна, которая с семьей выехала из оккупированной Херсонщины, рассказала о боях, которые шли в регионе. По ее словам, военные ВСУ шли с автоматами на вражеские танки.

Об этом переселенка рассказала 24 каналу.

Анна сразу поняла, что будет война. Тогда женщина стала обзванивать всех родственников и предупреждать, но они не верили. И сейчас почти все ее родные находятся в оккупации.

По словам Анны, за день до начала войны она собрала сыну тревожный чемоданчик. Она не могла заснуть и легла около 4 часов утра. Через 20 минут женщина открыла глаза от взрывов.

"Окна нашего дома выходили на одну из воинских частей области. Мы смотрели в окно и видели летящие и все горящие ракеты. Многие машины, люди начинали выезжать, всюду очереди. Вокруг шли бои", – рассказала переселенка.

Анна не могла дозвониться родственникам. Каждый разговор – это слезы, потому что большая семья и все были под огнем.

"По дорогам начали разъезжать вражеские танки туда-сюда. Многие погибли. Наши военные шли на танки с автоматами. Те их убивали, потом ездили по телам и не давали людям забрать. Просто закопали в саду возле моей школы", - поделилась воспоминаниями переселенка.

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