Уже сутки как ни один эшелон оккупантов не пришел из Джанкоя в Мелитополь.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его словам, причина этому – украинские партизаны взорвали в районе Мелитополя мост.

По его словам, сооружение разрушено частично.

«Пока сложно сказать, когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве. Что-то у них по-крупному не срослось. HIMARSы + партизаны залог гостеприимства юга Украины», - подчеркнул Арестович.

О новом успехе украинский партизан рассказал и законный мэр Мелитополя Иван Федоров, показав также место взрыва.

«Действенная арифметика от мелитопольского подполья. Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма", - сообщил Федоров, добавив, что пока оккупанты не в силах его восстановить.

Более того, подчеркнул Федоров, со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия, но ни одного партизана так и не обнаружили.

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