В Попасной ВСУ разбили штаб «вагнеровцев», а на оккупированной Луганщине люди разочаровались в оккупационной власти.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«ВСУ снова удачно отработали по враждебному штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК «Вагнер». Коилчество погибших уточняется», - сообщил Гайдай.

Также он подчеркнул, что в то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта. Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.

Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян украинские военные обезвредили.

Между тем, по словам Гайдая, в захваченных в городах Луганщины люди постепенно зазочаровываются в оккупационной власти.

«Да, жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования», – сообщил Гайдай.

Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, отсутствуют стены.

«Непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели. Оккупационные власти Северодонецка вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, которые непригодны для проживания», - добавляет глава Луганской ОВА.

Оккупанты уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. Потому и восстанавливать ничего не будут – дома просто снесут.

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