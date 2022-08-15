Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«ВСУ снова удачно отработали по враждебному штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК «Вагнер». Коилчество погибших уточняется», - сообщил Гайдай.
Также он подчеркнул, что в то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта. Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.
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Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян украинские военные обезвредили.
Между тем, по словам Гайдая, в захваченных в городах Луганщины люди постепенно зазочаровываются в оккупационной власти.
«Да, жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования», – сообщил Гайдай.
Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, отсутствуют стены.
«Непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели. Оккупационные власти Северодонецка вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, которые непригодны для проживания», - добавляет глава Луганской ОВА.
Оккупанты уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. Потому и восстанавливать ничего не будут – дома просто снесут.
Напомним, партизаны продолжают "кошмарить" врага - в районе Меолиполя раздался новый взрыв.
Также сообщалось, что Кремль сконцентрировал шесть группировок в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кличко в разгар войны разводится с супругой.