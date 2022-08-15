Этой зимой в квартирах жителей Киева будет холоднее, чем обычно – жителей города призывают готовиться.

Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключено, что в этом году температура в квартирах киевлян при норме 21 будет 19 или даже 18.

Также киевские власти не исключают, что россияне будут бить по городской инфтраструктуре.

«Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать оно не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем», - заявил Кличко в интервью "Бабель".

По его словам, были закуплены генераторы и топливо. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.

«Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18», - призвал мэр.

Также Кличко предупредил, что могут быть и перебои с электрикой. Если не будет отопления или газа – есть запасы мазута.

«Некоторое время мы сможет функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему», - пояснил Кличко.

Напомним, ранее стало известно, что обязательную эвакуацию после Донецой области могут объявить и на других территориях Украины.

Россияне уничтожают инфраструктуру и еще тысячи домов украинцев могут остаться без отопления, воды, газа, электричества.

ранее мэр Славянска предупредил, что отопления в городе не будет.

Также отопительный сезон исключен во временно оккупированном Мариуполе.