Погиб один из лучших украинских летчиков Антон Листопад, который был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в физико-техническом лицее Ивано-Франковска, выпускником которого он был.

"Запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша. После получения соответствующего образования Антон стал военным пилотом высшего класса. Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - рассказали в лицее.

С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад – встал на защиту Свободы и Независимости Украины.

За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели летчик был отмечен Президентом высокой государственной наградой – орденом за мужество 3 степени.

Украинцев ошеломила гибель летчика, которому 17 сентября исполнилось бы всего 31 год.

"Светлая память погибшему Герою Защитнику Украины! Пусть Душа его идет выше и выше! Искренние соболезнования родным и близким", "Грусть окутывает от таких потерь", "Спасибо за все, Герой", "Глубокое уважение родителям за Героя", " Мягких облаков тебе, Герой", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ВСУ точным ударом врезали по штабу "вагнеровцев".

Также сообщалось, что Кремль сконцентрировал шесть группировок в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кличко в разгар войны расстается с супругой.