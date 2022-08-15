Штамп «Явка обязательна!» красного цвета сигнализирует их получателям, что возможностей для маневра нет.

Издание «Фонтанка» сообщает, что их читательница заметила десятки таких повесток в почтовых ящиках дома на Вознесенском проспекте. На всех указаны ФИО, год рождения, адрес

«Я такого не видела никогда. Присылают кучу извещений на старых жильцов, но этого не было ни разу… Причём там возраст разный — одному вообще 49 лет. Судя по тому, что я заметила, самому молодому было 38 лет», — рассказала женщина.

Издание отмечает, что военкоматам поставлена задача активизировать набор на военную службу по контракту, а заинтересованность в ней не соответствует спросу.

Информацию в свойсвенной ему жесткой и хлесткой манере прокомментировал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

«Именно об этом я честно предупреждал три недели назад. Сейчас пока ещё не «раскачались», но по военкоматам и РУВД уже разосланы «пакеты», в которых «мобилизаторам» даны права на силовое привлечение населения к войне. Как в «ДНР-ЛНР». В Питере все будет, разумеется, так же тупо и беззаконно, как и там. Никакие «отмазы» работать не будут. За свою трусость, за своё молчание, тысячи питерцев оденутся в чёрные пластиковые мешки», - отметил Невзоров.

Информация вызвала бурные обсуждения в Сети. Причем некоторые из россиян настолько не могут поверить в жесткую действительность, что усомнились в правдивости фото. Другие же наоборот, пояснили, что тот, кто когда-то не смог дойти до избирательного участка, теперь бегом дойдет до блиндажа.

«В атаку!! За путина, за сечина!! за деребаску и прочую нежить!! а позади заград отряды росгвардейцев», «Пускай детей неприкасаемых призывают..!», «Кто за Путина голосовал, тот пусть и идет. Каждому по вере его, как говорится», «Теперь у всех, кто поддерживает спецоперацию будет шанс доказать свою преданность и пойти на фронт.Но что-то мне подсказывает, что таких будет 0,00001%, все они умеют воевать только на диване», «В целом, предлагаю высылать повестки тем, кто рисовал букву Z и поддерживает происходящее. Это будет справедливо», «Есть в последнее время стойкое ощущение, что наверху уже осознали, что окончательно и безнадежно завязли на Украине с этой авантюрой царя. И эти повестки являются одной из рефлекторных судорог вертикали в иллюзорной надежде, что зомбиящик сделал свое дело и народ пойдет на бойню», «Берегите цинк – подрастаест сын» - пишут в комментариях россияне.

Многие также пытаются успокоить себя тем, что повестки необходимо вручать лично под подпись, а, значит, данная рассылка незаконна.

"Повестка, кинутая в ящик, юридической силы не имеет, с тем же успехом "ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА" можно на заборе написать", - успокаивают себя жители российских городов.

Тем временем количество ликвидированных оккупантов, по официальным данным Генштаба ВСУ, достигло 43 750.

Напомним, ВСУ точным ударом врезали по штабу "вагнеровцев".

Также сообщалось, что Кремль сконцентрировал шесть группировок в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, на каких направлениях россияне понесли потери и отползли.