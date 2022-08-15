Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Голодомор-2 устроить не получилось, Катын-2 устроили в Оленовке, в Буче устроили очередную резню мирного населения и изнасилования, что тоже было неоднократно в истории этого советского российского хлама», - говорит Евгений Карась о действиях российских военных.
В то же время он отмечает, что от армии рф действительно ожидалось больше, ведь в нее вкладывали много денег, а эффективное войско выстроить не смогли. По словам Карася, в забросивших в Украину передовых частях были срочники и техника сомнительного качества. Поэтому он предполагает, что разворовать их армию могли и на 50%.
Также гость программы отмечает, что россияне имели фетиш своей армии, они были готовы голодать, но знать, что их войска смогут что-нибудь захватить. Теперь же, констатирует он, придет разочарование со своими последствиями.
«Это облом российской армии, это будет у них родовая травма. Когда оказалось, что украинская армия возвращает территории, у них внутри, в душе каждого россиянина трезвеет», - утверждает Евгений Карась.
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Как сообщала Politeka, планы рф на юг Украины провалились, оккупанты уже убегают.
Также Politeka писала о том, что ВСУ точным ударом врезали по штабу «вагнеровцев».